تعرف على أسعار الأسماك في اليمن اليوم الإثنين

تباينت أسعار الأسماك في أسواق اليمن، اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019. يصل أسعار السمك الثمد ما بین 3000 و 4000 ریال للكیلو الواحد. فيما تقدم اليمن "العربي" خدمة لقرائها بنشر أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك في اليمن.

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