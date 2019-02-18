تعرف على أسعار اللحوم في أسواق اليمن اليوم الإثنين

تباينت أسعار اللحوم في أسواق اليمن، اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019. وتراوحت أسعار الفاكهة كالتلي:- وتتراوح أسعار اللحم البقري ما بین 2500 و3500 ریال یمني للكیلو الواحد، وأما اللحم الضأن فيبلغ سعره 4500 ریال یمني للكیلو الواحد.

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