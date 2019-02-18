تعرف على أسعار الفاكهة في أسواق اليمن اليوم الإثنين

تباينت أسعار الفاكهة في أسواق اليمن، اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019. وتراوحت أسعار الفاكهة كالتلي:- بينما تتراوح أسعار كيلو البرتقال والتفاح المستورد ما بين 1000 و800 ريال، وأسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد، وأسعار الكيلو الواحد للموز بين 300 و280 ريال يمني.

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