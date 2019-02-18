تباينت أسعار الخضروات في أسواق اليمن، اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019. وتراوحت أسعار الخضروات كالتلي:- أسعار كيلو الطماطم ما بين 300 و400 ريال، وأسعار الجزر والخيار 450 ريال يمني للكيلو، وأسعار البطاطس بين 300 و400 ريال يمني للكيلو الواحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الخضروات في أسواق اليمن اليوم الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.