الإنترنت وشبكات الإتصال.. أسعار باهضة بلا مردود في اليمن "تقرير"

تعد خدمة الإنترنت عالميا من أبسط الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوقه، لاسيما أن عجلة التنمية والتطوير تدور بسرعة في العالم.

وفي اليمن تعد خدمتي الإتصال والإنترنت مصدر إزعاج يؤرق المواطن بفعل محدودية الانترنت وتكاليفه الشهرية، وتعذر بعض الشبكات في إجراء المكالمات وفشلها لأسباب لم تسعى بعض الشبكات لإيجاد حل جدي لها.

ويتذمر اليمنيون كافة من خدمات الإتصال التي تقدمها بعض الشبكات، ففي ساحل حضرموت تكاد شبكة "واي" و"MTN"معدومة الإرسال والإستقبال خصوصا في بعض المناطق، مايدفع المواطن الى استنكار جشع الشركتين وعدم رغبتهما في حل المشكلة أو تخفيض قيمة المكالمات على الأقل.

وتقدم شبكة الهاتف النقال "MTN" خدمة انترنت يستاء منها الجمهور، إضافة إلى شبكة "سبأفون"، حيث يكاد المستخدم لا يستفيد من خدمات الإنترنت التي تقدمها الشبكتين.

ويشيد المواطنون في حضرموت بشبكة الهاتف النقال "يمن موبايل" معتبرينها الأكفأ من حيث تقديم خدمات الإتصال والإنترنت والكلفة، معربين عن تمنياتهم بأن ترتقي باقي السبكات الى مستوى "يمن موبايل".

ويرفق 'الخليج 365' صورا لأبراج التغطية في شبكتي "واي" و "سبأفون"، وتكاد شبكة واي معدومة التغطية ما يدفع المواطن للإستياء فقط ودون عمل أي شيء يذكر لاسيما أن الحكومة تعتبر غائبة؛ أما شبكة "سبأفون" فلا تقل جودة عن نظيراتها الأخرى فتارة تصل أبراج التغطية للنصف وصارة تنعدم، وتقدم خدمة إنترنت سيئة للغاية لا يستفيد منها المواطن.

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ويشير مواطنون من مختلف محافظات البلاد إلى أن خدمة الإنترنت في اليمن وبعض الأحياء والمناطق تعاني من بطء كبير في السرعة إضافة إلى أنها تنقطع أحيانا بشكل كامل ويستمر الإنقطاع لأيام وسط صمت واضح من قبل مزود الخدمة (يمن نت).

ويحمل المواطنون المؤسسة مسئولية تردي الخدمة وتدهورها يوما بعد يوم دون أي يوادر للتحرك بإتجاه إصلاحها أو الإستجابة لشكاويهم المتكررة.

هذا وكان عدد من مستخدمي الانترنت قد دعوا في شهر سبتمبر من العام 2012 إلى تنفيذ اعتصام أمام مبنى (يمن نت) في كل من محافظتي صنعاء وعدن للمطالبة بتحسين جودة خدمة الانترنت في اليمن التي وصفها المحتجون عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك بأنها (رديئة) .

كما طالبوا بمضاعفة سرعته ووضع أسعار معقولة للإشتراك تتماشى مع الأسعار في بقية الأقطار العربية، وإحترام عقول المستخدمين.

إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للإستثمار في اليمن بهدف خلق تنافس شريف يعود بنتائج إيجابية على المشتركين.

وقالوا أن شركة (يمن نت) تحتكر خدمة الانترنت في اليمن وتستغل المواطن اليمني، فيما جودته وسرعته رديئة إلى حد كبير جدا.