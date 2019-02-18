إدارة شرطة السير بوادي حضرموت تدشن حملة مرورية واسعة بسيئون

دشنت ادارة شرطة السير بحضرموت الوادي والصحراء اليوم حملة توعوية مرورية في عموم شوارع مدينة سيئون تمثلت في تنظيم حركة السير بالشوارع الرئيسية و المداخل الفرعية بالسوق العام .

كما قامت بحملة على الدراجات ذات الأصوات المزعجة و المخالفين لقوانين المرور وكذا السيارات المضللة والغير مرقمة ، إضافة إلى إلغاء الفلزات المستحدثة وتنظيم مواقف السيارات بالساحات العامة داخل السوق العام والتي تسبب في الازدحامات المرورية ومضايقة الشوارع مما يسبب ازدحاما و اختناقات في حركة السير وتهدف إلى خلق الوعي المروري وأتباع الأنظمة والإرشادات المرورية لتوفير الحياة الامانة وتقليل نسبة الحوادث .

واوضح مدير إدارة شرطة السير بحضرموت الوادي والصحراء العقيد / فائز عوض عبيد العامري بان الحملة تأتي بناء على توجيهات مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد / مبارك العوبثاني ضمن الخطة الاستراتيجية لدعائم الامن ولاستقرار بحضرموت الوادي والصحراء لنشر الوعي المروري بين اوساط المجتمع وغرس ثقافة الطريق للجميع ولوائح وارشادات المرور وتفعيل دائرة المخالفات والعقوبات .

واكد مدير شرطة السير بأن الحملة ليس آنية بل ستستمر طوال العام في ضبط المخالفين للأنظمة واللوائح والارشادات المرورية والتي سبقتها حملة توعوية وارشادية عبر إذاعة سيئون تحذر فيها الجميع بالالتزام بالقواعد المرورية.

وأشار إلى انه سيتم التنسيق مع قيادة السلطة المحلية والجهات المختصة في تحديد المواقف المخصصة للمركبات سوى في الساحات العامة امام قصر السلطان الكثيري او في الجهة الغربية منه بوضع خطوط تحدد المواقف والتي ينبغي التزام الجميع بها, لافتا بأن الحملة تستهدف الجميع دون استثناء , مناشدا الجميع الالتزام والتعاون مع رجال المرور .

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كما ناشد العامري اولياء الامور بعدم تسليم ابنائهم الدراجات النارية دون السن القانوني كونهم عرضة للحوادث المرورية والتي بلغت عام 2018م 174 حادث مروري راح ضحيتها العديد لعدم معرفتهم بالقواعد المرورية اثناء القيادة .

واشار العامري بان الحملة اليوم بدأت اليوم ايضا بحجز الدراجات النارية المركبة عليها البرم المزعجة ( قزوزات ) والتي ظهرت مؤخرا وتسبب ازعاجا للمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية من غرامات وكتابة تعهدات على ملاكها , مضيفا بأن الحملة ستشمل ايضا محلات بيع الدراجات وقطع غيارها سيما تلك البرم المزعجة واتخاذ بصددهم الاجراءات القانونية في حالة اثبات بيعهم او كتابة تعهدات بعدم استيرادها .

وحول الحملة عبر العديد من المواطنين اثناء تنفيذ الحملة عن سعادتهم لاسيما ما شهدته مدينة سيئون من اختناقات في حركة السير لاسيما بالسوق العام ومداخل المدينة للوقوف العشوائي للسيارات وعدم اللامبالاة لملاكها واحترام حق الطريق , مناشدين باستمرارية الحملة ومعاقبة المخالفين دون استثناء وان يتحمل رجل المرور مسئوليه بعيون واحدة مع توفير الحماية له , مؤكدين بان الجميع يحترم القانون ولكن ينبغي ان ينفذ على الجميع , مناشدين وضع عقوبات صارمة لكل المخالفين .

وحول الدراجات النارية اوضح العديد من المواطنين بانها اصبحت تشكل ازعاجا دون رادع وللأسف بأن اولياء الامور يشاهدوا ابنائهم ويسمعوا دراجاتهم يصدرن تلك الاصوات دون رادع ولكن هذه الحملة ان شاء سوف تسهم في القضاء اذا وجدوا عقوبة رادعة لهم .