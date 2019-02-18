محافظ المهرة يوجه شركة النفط بشراء سيارات لصندوق النظافة والتحسين

وجه محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت فرع شركة النفط بالمحافظة بشراء ما يحتاجه صندوق النظافة و التحسين من سيارات ومعدات فنية لتسهيل مهامه في النظافة وتحسين المدن والتغلب على المعوقات التي تواجهه في الجانب الفني.

واستمع المحافظ خلال لقائه اليوم بالمدير التنفيذي للصندوق محمد أحمد عوشن إلى مجمل الأنشطة التي ينفذها صندوق النظافة وأبرز الصعوبات التي تواجه العمل.

وابدى استعداده تذليل العقبات وتقديم مختلف التسهيلات ليتمكن الصندوق من تنفيذ خططه وبرامج عمله على أكمل وجه.

وثمن الجهود الجبارة التي تقوم بها إدارة الصندوق والعاملين فيه ، مؤكداً أنها أعمال محل تقدير السلطة المحلية.

من جانبه عبر المدير التنفيذي للصندوق عن شكره وتقديره للدعم والاهتمام المقدم من قبل المحافظ باكريت لتجاوز الصعوبات و الارتقاء بأداء الصندوق وتوسيع رقعة نشاطه.

وأشار إلى أن المحافظ قدم مؤخرا دعما للصندوق بثلاث سيارات ، وأن هناك حملات نظافة وإزالة اتربة تم تنفيذها في مدينة الغيضة والمناطق الأخرى ، وأن غداً سيتم تدشين أعمال تشجير شارع المطار ضمن خطة استهدفت وتستدف تشجير مختلف شوارع العاصمة ومداخلها.

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، مع مدير عام منفذ شحن سالم عقيل أحمد، عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المنفذ، وظاهرة التقطع والابتزاز للسيارات المجمركة التي تمارسها النقاط الأمنية المنتشرة على مسار الطريق الدولي الصحراوي والواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظة حضرموت.

وخلال اللقاء - الذي حضره مدير الأمن القومي بالمحافظة علي القميري - شدد المحافظ على ضرورة وقف هذه الأعمال وأساليب الاستفزاز للناس على هذه الطريق الدولية الاستراتيجية من قبل تلك النقاط الأمنية والتي صارت تسبب قلقاً لمحافظة المهرة التي تنعم بالأمن والاستقرار والنظام والقانون ووجود الدولة بكل مؤسساتها.

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ودعا المحافظ باكريت، السلطات المحلية بحضرموت القيام بمسؤولياتها وواجباتها في تأمين حركة السير في هذه الطريق داخل محافظتهم وحماية السيارات والمركبات المجمركة الخارجة من شحن التي تتعرض للتقطع والابتزاز بمجرد أن تدخل حدود حضرموت من خلال فرض جبايات غير مشروعة.

وطالب بسرعة القضاء على هذه الظاهرة وضبط مرتكبيها تطبيقاً لشعار الشرطة في خدمة الشعب لما لهذه الأعمال من انعكاسات سلبية خطيرة.

كما وقف اللقاء أمام ظاهرة إنتشار ميازين السيارات بصورة مخالفة للقانون وإيجاد حلول عاجلة لتنظيمها بعيداً عن الطريقة العشوائية السائدة.

إلى ذلك ناقش المحافظ مع مدير المنفذ سير العمل الجمركي ، موجهاً ببذل المزيد من الجهود في تخليص المعاملات أولاً بأول وتسهيل الإجراءات وتبسيطها لجذب التجار ورسم صورة مشرّفة للبلد باعتبار منفذ شحن الواجهة الشرقية للجمهورية والرئة الإقتصادية التي تتنفس بها.

وكان محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، قد اطلع خلال لقائه اليوم، بمدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة م. خالد العماد على الترتيبات الجارية للبدء في تنفيذ طريق الغيضة - منعر - تريم - من خلال التنسيق مع وزارة الأشغال العامة.

وأطلع العماد الأخ المحافظ بأنه تم التواصل مع الوزارة بشأن إعداد دراسات فنية للمشروع والجدوى الإقتصادية ، وإنزال فريق فني للإشراف ولمتابعة توقيع العقد مع المقاول خلال مدة أقصاها شهر.

واكد المحافظ على الأهمية الإقتصادية لهذا الطريق في إنتعاش المنطقة التي يمر عبرها باعتبارها واعدة بالكثير من الثروات الطبيعية الزراعية منها والنفطية فضلاً عن كونه يختصر المسافة.

كما ناقش اللقاء أهمية الإسراع في صيانة طريق صرفيت - الغيضة وتجهيز الدراسات الفنية وإتمام العقد مع الشركة المنفذة ، إلى جانب صيانة طريق الغيضة - المسيلة في أعقاب تعرضها لاضرار بالغة من الحالة المدارية لبان.