المهرة.. مناقشة مشروع برنامج الأمن الغذائي والترتيبات لتنفيذه بالمحافظة

ناقش الأستاذ سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة وبحضور الاستاذ مختار بن عويّض الجعفري الوكيل الاول، مشروع برنامج الأمن الغذائي والممول من برنامج الغذاء العالمي والذي يتم الترتيب لتنفيذه بالمحافطة من قبل الشريك المنفذ لمنظمة برنامج الغذاء العالمي آتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفي الاجتماع الذي عقد بمكتب المدير العام اليوم قدم الاستاذ عمر مكارم شرح واف عن آلية عمل المشروع والذي يستهدف (6096) أسرة في جميع مديريات المحافظة، وكيفية إختيار وترشيح المستفيدين وفق معايير منظمة الغذاء العالمي.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان مجتمعية بشأن ذلك بالتعاون مع مدراء عموم المديريات ومنسقي المشروع هناك والجهات ذات العلاقة.

وقد وجه الأمين العام بالتعاون على إنجاح البرنامج لما من شأنه إيجاد الإكتفاء والأمن الغذائي للأسر المستفيدة.. مشدداً على تنفيذ تلك المعايير للمستفيدين.

من جانبه أكد الوكيل الأول على أهمية المشروع وإنجاح البرنامج وتعاون مدراء المديريات وعقال الحارات في القيام بواجب المهمة.

حضر اللقاء نائب مدير عام التخطيط والتعاون الدولي ونائب مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل والاستاذ سالم السقاف ضابط البرنامج في المحافظة.

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وفي وقت سابق من اليوم، وجه محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، فرع شركة النفط بالمحافظة بشراء ما يحتاجه صندوق النظافة و التحسين من سيارات ومعدات فنية لتسهيل مهامه في النظافة وتحسين المدن والتغلب على المعوقات التي تواجهه في الجانب الفني.

واستمع محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، خلال لقائه بالمدير التنفيذي للصندوق محمد أحمد عوشن إلى مجمل الأنشطة التي ينفذها صندوق النظافة وأبرز الصعوبات التي تواجه العمل.

وابدى محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، استعداده تذليل العقبات وتقديم مختلف التسهيلات ليتمكن الصندوق من تنفيذ خططه وبرامج عمله على أكمل وجه.

وثمن المحافظ باكريت، الجهود الجبارة التي تقوم بها إدارة الصندوق والعاملين فيه ، مؤكداً أنها أعمال محل تقدير السلطة المحلية.

من جانبه عبر المدير التنفيذي للصندوق عن شكره وتقديره للدعم والاهتمام المقدم من قبل المحافظ باكريت لتجاوز الصعوبات و الارتقاء بأداء الصندوق وتوسيع رقعة نشاطه.

وأشار إلى أن المحافظ قدم مؤخرا دعما للصندوق بثلاث سيارات ، وأن هناك حملات نظافة وإزالة اتربة تم تنفيذها في مدينة الغيضة والمناطق الأخرى ، وأن غداً سيتم تدشين أعمال تشجير شارع المطار ضمن خطة استهدفت وتستدف تشجير مختلف شوارع العاصمة ومداخلها.