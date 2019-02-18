الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي توصي بتجديد العلاقة مع الرئيس هادي

أختتمت الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، مساء اليوم، دورتها الثانية التي عقدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت على مدى يومين بمشاركة أعضاء الجمعية وهيئة رئاسة المجلس .

أوصت الجمعية في البيان اصلادر عن ختام أعمالها قيادة المجلس بتجديد العلاقة رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بما يخدم قضية الجنوب ويمكن ابناءه من إدارة مؤسساتهم ومواردهم بعيداً عن القوى الحزبية المتطرفة والقوى الإرهابية.

كما أوصت الجمعية قيادة المجلس الانتقالي بمتابعة ملف حضرموت الوادي والصحراء وشبوة والمهرة وسقطرى ومكيراس أبين واتخاذ الإجراءات اللازمة لما يضمن تمكين أبناء هذه المناطق من الإدارة الرشيدة لها، وتمكين النخب في حضرموت الوادي، الصحراء، شبوة، المهرة، سقطرى ومكيراس أبين .

وشددت الجمعية على ضررة التصدي لكل محاولات حكومة الفساد التي تهدف إلى العبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في الجنوب وتهميش الكادر الجنوبي الوطني وتحذر الجمعية الوطنية حكومة الفساد بأنها ستعمل كل ما في وسعها باتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقف ذلك العبث.

وحثت الجمعية الوطنية، اللجنة القانونية في الجمعية والدائرة القانونية في الأمانة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للتصدي للعبث بالمناهج التعليمية ووقف تجييرها السياسي ومخاطبة المنظمات العربية والدولية المختصة لوقف هذه الانتهاكات.

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كما أوصت الجمعية اللجنة القانونية بالجمعية والدائرة القانونية بالأمانة العامة باتخاذ كافة الإجراءات لوقف التمييز والاقصاء الممنهج للكادر الجنوبي الوطني من قِبل حكومة الفساد .. معربة عن إدانتها لعمليات البسط العشوائي والعبث بمخططات الأراضي وممتلكات الدولة والقطاع الخاص وتوصي الجهات المختصة بالتصدي بكل حزم وجدية لهذه الأفعال العبثية المشينة وتعتبر الجمعية الوطنية كل من شارك في هذا العبث خارج عن القانون ويجب محاسبته وعدم التهاون معه كائن من كان تحت أي غطاء أو ستار.

كما أوصت الجمعية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بإعطاء مزيداً من الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى ومساعدتهم على ضمان العيش الكريم، وبتمكين الشباب والمرأة في كل مفاصل القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي ودعم دورهم في المجتمع بما يتوافق مع المواثيق الوطنية والدولية وجعلهم عنصراً فاعلاً في صناعة الحاضر والمستقبل.

وأكدت على هيئة الرئاسة تعزيز وتفعيل النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية والابداعية ومنظمات المجتمع المدني واضفاء عليها الصبغة الوطنية والهوية الجنوبية، والاستمرار في التواصل الإيجابي مع المجتمع الإقليمي والدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الراعية لحثها على الاستجابة لإرادة شعب الجنوب العربي وحقه في دولته المستقلة الحرة كاملة السيادة.

وأعلنت الجمعية تبنيها المخرجات التي اجمع عليها أبناء حضرموت وتضمن تنفيذها والتي وردت في مؤتمر حضرموت الجامع بما يتوافق والرؤية السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ويحفظ وحدة وأمن وسلامة الجنوب العربي.

وأكدت تزكيتها دعوة رئيس الجمعية الوطنية للبرلمانيين الجنوبيين المنضويين تحت ما يُسمى بالبرلمان اليمني المنتهية ولايته بإبقاء أبواب الجمعية الوطنية مفتوحة لهم وترحب بانضمامهم.