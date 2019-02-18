محافظ إب يناقش احتياجات الجيش الوطني والمقاومة لتحرير المحافظة

الخليج 365 - عدنإلتقى محافظ محافظة إب اللواء الركن عبدالوهاب سيف الوائلي صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي.وأوضح مكتب المحافظ في بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، أنه وتم خلال اللقاء مناقشة المستجدات والأوضاع الميدانية في محافظة اب في ظل استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي وممارستها الانتهاكات بحق المواطنين

كما تم مناقشة الاحتياجات اللازمة والضرورية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لدحر الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران من العديد من المواقع المهمة من أجزاء ومناطق مختلفة من محافظة اب في سبيل تحرير المحافظة بشكل كامل.

واستمع رئيس الاركان من المحافظ الوائلي إلى شرح موجز حول أوضاع محافظة إب، وما تبذلها قيادة السلطة المحلية والوحدات العسكرية من جهود لتحرير المحافظة من سيطرة الميليشيا الحوثية الإنقلابية ..

وفي اللقاء شدد رئيس هيئة الاركان على مزيد من العمل وحشد الطاقات لمساندة أبطال الجيش الوطني ..

معبراً عن التقدير والشكر للبطولات التي يسطرها أبناء اب في صفوف الجيش الوطني في سبيل استعادة الدولة ..

مؤكداً إهتمام فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة اب وتحريرها وبسط سلطة الدولة فيها ..

وأشاد النخعي بدور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الحكومة الشرعية واسناد الجيش الوطني في مختلف الجبهات ..

من جانبه تطرق الوائلي إلى جهود استعادة مؤسسات الدولة ومساندة وحدات الجيش الوطني وحشد مختلف القوى والمكونات في المحافظة.

معبراً عن الشكر والتقدير بإسمه وبأسم أبناء إب الشرفاء لاهتمام ودعم القيادة السياسية والعسكرية لمحافظة اب.

يشار إلى أن إب محافظة تقع إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وتبعد عن العاصمة بحدود وتتصل المحافظة بمحافظة ذمار من الشمال ومحافظة تعزمن الجنوب، محافظتي الضالع والبيضاء من الشرق، محافظة الحديدة من الغرب.

ويطلق على المحافظة لقب (اللواء الأخضر)، لأنها من أجمل مدن الجمهورية، ويشكل سكانها ما نسبته (10.8%) من إجمالي سكان الجمهورية، وتعد ثالث أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، وعدد مديرياتها (20) مديرية.