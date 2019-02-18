محافظ المهرة يطّلع على ترتيبات بدء تنفيذ طريق ( الغيضة - منعر - تريم )

أطلع محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، خلال لقائه، اليوم، بمدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة م. خالد العماد، على الترتيبات الجارية للبدء في تنفيذ طريق ( الغيضة - منعر - تريم ) من خلال التنسيق مع وزارة الأشغال العامة.

وأطلع العماد الأخ المحافظ بأنه تم التواصل مع الوزارة بشأن إعداد دراسات فنية للمشروع والجدوى الإقتصادية ، وإنزال فريق فني للإشراف ولمتابعة توقيع العقد مع المقاول خلال مدة أقصاها شهر.

واكد المحافظ على الأهمية الإقتصادية لهذا الطريق في إنتعاش المنطقة التي يمر عبرها باعتبارها واعدة بالكثير من الثروات الطبيعية الزراعية منها والنفطية فضلاً عن كونه يختصر المسافة.

كما ناقش اللقاء أهمية الإسراع في صيانة طريق صرفيت - الغيضة وتجهيز الدراسات الفنية وإتمام العقد مع الشركة المنفذة ، إلى جانب صيانة طريق الغيضة - المسيلة في أعقاب تعرضها لاضرار بالغة من الحالة المدارية لبان.

إلى ذلك بدأت المؤسسة العامة للطرق والجسور تنفيذ أعمال ردم لطرقات داخلية بمنطقة عتاب التي جرفتها سيول الإعصار لتمكين المواطنين من التنقل بسهولة ويسر ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ باكريت العاجلة.

وقال مدير عام مؤسسة الطرق م. عوض قويزان بأن الأعمال جارية على قدم وساق في إصلاح وصيانة الطرق المتضررة في مختلف المديريات منها طريق فوري والغيضة - تنهالن وغيرها.

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وأشار إلى أنه تم تكليف شركة الرصيد بصيانة طريق صرفيت - الغيضة والعمل جارِ على إعداد دراسات فنية لطرقات داخلية في سيحوت (الغيضة الصغيرة) وقشن وحصوين.

وكان محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، قد ناقش، اليوم، مع مدير عام منفذ شحن سالم عقيل أحمد، عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المنفذ، وظاهرة التقطع والابتزاز للسيارات المجمركة التي تمارسها النقاط الأمنية المنتشرة على مسار الطريق الدولي الصحراوي والواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظة حضرموت.

وخلال اللقاء - الذي حضره مدير الأمن القومي بالمحافظة علي القميري - شدد المحافظ على ضرورة وقف هذه الأعمال وأساليب الاستفزاز للناس على هذه الطريق الدولية الاستراتيجية من قبل تلك النقاط الأمنية والتي صارت تسبب قلقاً لمحافظة المهرة التي تنعم بالأمن والاستقرار والنظام والقانون ووجود الدولة بكل مؤسساتها.

ودعا المحافظ باكريت، السلطات المحلية بحضرموت القيام بمسؤولياتها وواجباتها في تأمين حركة السير في هذه الطريق داخل محافظتهم وحماية السيارات والمركبات المجمركة الخارجة من شحن التي تتعرض للتقطع والابتزاز بمجرد أن تدخل حدود حضرموت من خلال فرض جبايات غير مشروعة.

وطالب بسرعة القضاء على هذه الظاهرة وضبط مرتكبيها تطبيقاً لشعار الشرطة في خدمة الشعب لما لهذه الأعمال من انعكاسات سلبية خطيرة.