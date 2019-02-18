الغاز المنزلي: 187 دينا في العاصمة صنعاء مع استمرار الأزمة

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الشركة اليمنية للغاز والخاضعة لميليشيا الحوثي في صنعاء أنها وزعت 187 دينا غاز منزلي بأمانة العاصمة.

وحسب بيان فإن التوزيع للغاز المنزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة لتوزيعه على المواطنين، وتوزيع 13 دينا للمناطق المتداخلة مع مديريات الأمانة.

كما ذكرت الشركة أنها مونت المطاعم بـ 14 دينا غاز توزع مباشرة، وأشارت إلى أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 75 قاطرة منها 16 قاطرة لأمانة العاصمة و59 لبقية المحافظات.

يشار إلى الميليشيات الحوثية تفتعل أزمات مستمرة بتوفير الغاز المنزلي وتقوم بتوزيعه عبر عقال الحارات بما يجعل توفيره أزمة مستمرة للمواطنين والمحافظات .

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ويباع الغاز بأسعار مضاعفة في الغالب لتجار السوق السوداء باستثناء الذي يتم توزيعه عبر العقال بصورة رسمية.

يشار إلى غاز الطبخ أو ما يُطلق عليه اسم الغاز البترولي المسال، (بالإنجليزية: Liquefied Petroleum Gas)، أو ما يسمى بالغاز النفطيّ المسيل، هو عبارة عن خليط من الغازات التي تخزّن تحت ضغط عالٍ، للحفاظ على حالتها السائلة، ويتم تخزينه بأسطوانات، أو خزانات، مصنوعة من الفولاذ الثقيل، أمّا درجة غليانه فتتراوح من -44 درجة مئوية، إلى 0 درجة مئوية.

وقد تمّ استخدامه عام 1860م كمصدر للوقود المتنقل، ومن ثمّ انتشر إنتاجه واستهلاكه للاستخدام المنزليّ والصناعيّ، وعادةً ما يتكوّن غاز الطبخ من الإيثان والإيثيلين، بالإضافة إلى غاز الميثانيثيول المتطاير.

خصائص غاز الطبخ يتميز غاز الطبخ بكونه قابلاً للاشتعال، وأثقل من الهواء، ممّا يعمل على استقراره في مناطق، أو بقع منخفضة، مثل: المصارف، أو الطوابق السفلية، الأمر الذي قد يشكّل خطر الاختناق، أو الحريق، أو الانفجار، يدخل في العديد من الاستخدامات، منها: أجهزة التدفئة، والطهي، والتطبيقات الصناعية، والمركبات، والوقود.