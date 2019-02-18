ترأس اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مأرب رئيس اللجنة الأمنية اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء/ محمد سالم عبود الشريف والمفتش العام بالقوات المسلحة اللواء ركن/ عادل القميري ، ونائب رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء ركن/ ناصر الذيباني.
وكرس الإجتماع لمناقشة العديد من القضايا الأمنية وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والأمنية العاملة في المساحة الجغرافية لمحافظة مأرب، وتحديد القطاعات والمسئوليات ، وملاحقة العناصر المطلوبة أمنيا .
وشدد الاجتماع على مسئولية كل الوحدات العسكرية والأمنية لتعزيز حالة الاستقرار ، وتفعيل التعاون والإسناد بين الوحدات العسكرية والأمنية بمختلف المستويات وبحسب مقتضيات الحاجة.
ودعت اللجنة الأمنية المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، باعتبار المواطن هو رجل الأمن الأول .
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ مأرب يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.