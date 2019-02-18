محافظ مأرب يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية

ترأس اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مأرب رئيس اللجنة الأمنية اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء/ محمد سالم عبود الشريف والمفتش العام بالقوات المسلحة اللواء ركن/ عادل القميري ، ونائب رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء ركن/ ناصر الذيباني.

وكرس الإجتماع لمناقشة العديد من القضايا الأمنية وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والأمنية العاملة في المساحة الجغرافية لمحافظة مأرب، وتحديد القطاعات والمسئوليات ، وملاحقة العناصر المطلوبة أمنيا .

وشدد الاجتماع على مسئولية كل الوحدات العسكرية والأمنية لتعزيز حالة الاستقرار ، وتفعيل التعاون والإسناد بين الوحدات العسكرية والأمنية بمختلف المستويات وبحسب مقتضيات الحاجة.

ودعت اللجنة الأمنية المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، باعتبار المواطن هو رجل الأمن الأول .