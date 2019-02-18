مكتب الصحة بمأرب يناقش نتائج حملة التحصين بالمحافظة

ترأس مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي اجتماعاً - اليوم الأحد - ضم مشرفي المحافظة والإشراف المركزي على حملة التحصين الوطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية التي اختتمت الخميس الماضي.

وكرس الاجتماع لمناقشة التقارير الإحصائية وتقارير الإشراف على الحملة التي نفذها المكتب في جميع مديريات المحافظة ؛ على مدى ستة أيام من 9 وحتى 14 فبراير ، وكذا تقارير الإشراف والمتابعة اليومية لسير عمل الحملة بداية بتدريب العاملين إلى تنفيذ الحملة.

وأشاد الدكتور الشدادي خلال الاجتماع بالنجاح الكبير الذي حققته الحملة والذي المستهدفين بأكثر من 29%. معرباً عن الشكر والتقدير الكبير للجهود التي بذلتها الفرق الميدانية والعاملين الصحيين والمشرفين من أجل إنجاح الحملة.

كما ثمن الشدادي جميع الجهات التي تعاونت من أجل إنجاح الحملة وعلى رأسها مكتب التربية والتعليم، وكذا مكتب الأوقاف، والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية.

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واعتبر أن النجاح الذي حققته الحملة يكشف مستوى الوعي العالي لدى المواطنين في المحافظة، الذين بادروا لتلقيح أطفالهم . معتبراً أن هذا النجاح هو نجاح للسلطة المحلية بالمحافظة بقيادة اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ المحافظة.

وكانت غرفة عمليات مكتب الصحة بمحافظة مأرب أكدت أن حملة التحصين الوطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية قد حققت نسبة نجاح قدرها 129%.

وذكرت في نشرتها اليومية أن عدد الأطفال الذين حصلوا على التحصين من عمر 6 أشهر وحتى 15 عاماً بلغ 199 ألف و596 طفل وطفلة، بزيادة 43 ألف و946 طفل وطفلة عما كان مقرراً إجراء التلقيح لهم.