شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع رقعة الثورة ضد الحوثيين وانتقال المعارك إلى 3 محافظات والقبائل ترسم النهاية المأساوية للمتمردين(أسماء وتفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اتسعت رقعة الثورة التي أشعلتها القبائل في «اليمن»، فبعد الاشتباكات التي خاضتها قبائل «حجور» في محافظة «حجة»، دخلت قبائل «الضالع» و«عمران»، في صراع مسلح ضد ميليشيات الحوثيّ، ذلك ما اعتبره المراقبون بداية النهاية للمليشيا الإرهابية في «اليمن».
فيما قتل يوم السبت 16 فبراير، أكثر من 30 عنصرًا من الميليشيات الحوثي في المواجهات مع القبائل الثائرة في محافظة «حجة» غربي اليمن، وسط دعم من التحالف العربي الذي شن غارات على معاقل الحوثيين.
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