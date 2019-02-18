شكرا لقرائتكم خبر عن قوات عسكرية ضخمة تابعة للشرعية تتوجه الآن إلى هذه المحافظة الشمالية وتوقعات بتحريرها ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، على سوق شعبي، في مديرية الحشاء، بمحافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، للمشهد اليمني، إن قوات الجيش والمقاومة، سيطرت على سوق الطاحون بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وأكدت المصادر، بان المعارك مستمرة في المناطق التي تلي السوق على امتداد الخط الرابط بين المديرية ومحافظة إب غرباً.

وتشهد مديرية الحشاء معارك عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، حققت فيها قوات الجيش انتصارات كبيرة.

