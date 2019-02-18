شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام للمجلس الانتقالي الجنوبي حول الوحدة والشرعية وعقد البرلمان في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاحد برئاسة اللواء احمد سعيد بن بريك اعمال الجلسة المغلقة للدورة الثانية للجمعية الوطنية في صالة بارمادا ، وسط حضور كبير لاعضاء الجمعية الوطنية والذي بلغ عددهم 205 عضو من كافة المحافظات الجنوبية في مديرية المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وقال رئيس الجمعية الوطنية اللواء بن بريك اثناء انعقاد الجلسة "نريد ان يعلم الجميع ان مطلبنا واضح وهو استعادة الدولة وفك الارتباط، وسنسعى الى تحقيق هذا المطلب مهما كلفنا الامر.

وأكد بن بريك على حرص المجلس الإنتقالي الجنوبي على مد اليد والتعاون والتكاتف مع المجتمع الاقليمي والدولي، لتوسيع علاقات ونشاط المجلس وتحقيق اهداف وتطلعات ابناء شعب الجنوب من باب المندب الى محافظة المهرة.

واضاف" بالتزامن مع التحضيرات التي تجريها الشرعية لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني المنتهية ولايته في العاصمة عدن، فانه لن يلقى اي قبول من الجنوبيين لممارسة مهامه المكلف بها، وسيتعرض لعراقيل ومعوقات كبيرة جدا.

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وشدد بن بريك بأن المجلس الإنتقالي الجنوبي لن يسمح اطلاقا اقامة اي جلسات لمجلس النواب المنتهي الصلاحية، ولن يدخل العاصمة عدن او اي محافظة جنوبية على ارض الجنوب.

وقال ان المجلس الإنتقالي الجنوبي تلقى دعوات عديدة للحضور من قبل دول عظمى وفي مقدمتها بريطانيا والتي سيذهب إليها الرئيس الزبيدي في الايام القادمة، وتلقى المجلس دعوة من وزارة الخارجية الروسية، والذي يؤكد للجميع ان المجلس الإنتقالي الجنوبي حقق نجاحات واسعة لحصوله على اعترافات لدول عظمى.

واشار بن بريك ان الوحدة اليمينة دمرت كل جميل في الجنوب، والمجلس الانتقالي لن يسمح بان يستمر ذلك وسيقف الى جانب ابناء الجنوب كافة وسيساندهم لتمكينهم من اقامة دولتهم الجنوبية الفيدرالية المستقلة كاملة الهيبة والسيادة بإذن الله.