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أول عالم سعودي كبير يفتجئ الجميع ويخرج عن صمته ويعلن موقفه بكل صراحة من ظهور الأمير محمد بن سلمان فوق الكعبة ..شاهد ماذا قال؟؟

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عدن - ياسمين التهامي - علق الداعية السعودي الشيخ صالح المغامسي، على صعود ولي العهد، الامير محمد بن سلمان، فوق سطح الكعبة المشرفة.

 

وقال المغامسي في برنامج "الأبواب المتفرقة" على قناة "إم بي سي"، إن جمهور العلماء أجاز الصعود فوق سطح الكعبة، مستشهدا بأمر الرسول عليه السلام لبلال بن رباح بالصعود فوقها للأذان، بعد فتح مكة.

إضافة إلى استشهاده بمن يقوم بتغيير كسوة الكعبة سنويا، بالرغم من أن تجول فقط فوق الكعبة، بحسب ما أظهره فيديو بثته حسابات سعودية.

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إلا أن المغامسي نفى أن يكون الامير محمد ابن سلمان تجول وصعد لمجرد الصعود، قائلا إنه وبحكم موقعه رئيسا لهيئة تطوير مكة، وجد أن أفضل رؤية لما يحتاجه الحرم من توسعة تكون فوق الكعبة.

 

كما دافع المغامسي عن طواف محمد بن سلمان دون ارتداء لباس الإحرام، قائلا إن طوافه كان نافلة، وهو "شأن تعبدي محض، لا نتدخل فيه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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