شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الزعيم القبلي البارز الذي قاد اليوم معركة كسر أشرس هجوم «حـوثي» بـ«حجور»..آخر المستجدات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صد أبطال المقاومة الشعبية من قبائل حجور هجوماً عنيفاً شنته المليشيا، اليوم الأحد، على مديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

ونقل موقع الجيش الوطني ”سبتمبر نت”عن مصادر ميدانية قولها أن أبطال مقاومة بني ريبان، بقيادة الشيخ علي بن يحي ريبان صدوا هجوماً عنيفاً شنته المليشيا على منطقة درب المرو، وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضافت المصادر أن أبطال حجور يتوافدون من مديريات كُشَر وقارة ووشحة والجميمة وأفلح الشام، وأن المواجهات لا تزال مستمرة إلى الآن في موقعي قرايات والطواية.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيا دفعت بتعزيزات كبيرة إلى وادي المسيال التابع لعزلة بني دواء بمديرية وشح، حيث تتواجد فيه دبابات ومدرعات وراجمات الصواريخ تتمركز على جبل المشبه وجبال بني شهر.

Advertisements

وتزامنت المواجهات مع عدد من الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي، مستهدفةً تجمعات المليشيا في وادي مور وبلاد ذو نحزه شرق العبيس.

وطبقا ًللمصادر الميدانية أسفرت الغارات عن مصرع أكثر من عشرين عنصراً من المليشيا وجرح عدد آخرين، وتدمير طقم عسكري وعربة تابعين للمليشيا.

إلى ذلك كثفت المليشيا الانقلابية قصفها بقذائف الهاون قرى الشعاثمة وبني رسام من مواقع تمركزها في سوق دوبع جنوب مديرية كشر.

يذكر أن المليشيا فتحت يوم أمس السبت، جبهة جديدة في مديرية كشر من الجهة الغربية، وقصفت جبل “وكل” بعاهم بالأسلحة الثقيلة، فيما تمكن أبطال حجور أمس، أول هجوم للمليشيا من الجهة الجنوبية لمديرية كشر.