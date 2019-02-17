شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء قتيل الممدارة يروون تفاصيل الحادثة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قتل شاب مساء امس الجمعة برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة عدن .

وروى اصدقاء الشاب محمد علي القيسي تفاصيل مقتله على يد مسلحين اعرضوا طريقه امام مطار عدن الدولي مساء الجمعة .

وأكدوا ان الشاب القيسي من ابناء المحافظات الجنوبية ويسكن واسرته في محافظة صنعاء ووصل الى عدن قبل ايام لاجل قطع جواز سفر .

وفي القصة قال اصدقاء القيسي ان مسلحين على متن طقم يرتدون زي مدني اعترضوا طريق الشاب محمد حين كان على يقود سيارته والى جانبه ثلاثة من اصدقائه امام مطار عدن الدولي واجبروهم على النزول من السيارة .

وأشاروا ان المسلحين اطلقوا النار على الشباب حيث أصيب الشاب محمد علي بطلقة في فخذه .

وقال اصدقاء الشاب ان المسلحين اخذوا الشاب في سيارتهم وقاموا برمي جثته خلف منطقة الممدارة .

وأشار اصدقاء الشاب ان المسلحين لم يأخذوا سيارته كما تناقلته بعض المواقع الاخبارية و مواقع التواصل الاجتماعي .

وطالبت والدة الشاب من الاجهزة الامنية في العاصمة عدن التحرك الجاد وضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة .

الجدير بالذكر ان الشاب محمد علي وصل الى العاصمة عدن قبل ايام لحجز جواز سفر وهو من ابناء المحافظات الجنوبية ويسكن منذ سنوات طويلة واسرته بصنعاء وكان قد احتفل بزواجه قبل اقل من شهرين .



