إب: ثلاثة قتلى بينهم مسؤول أمني حوثي في مديرية السبرة شرق المدينة

قتل مسؤول أمني حوثي مساء أمس، في مركز أمني بمديرية السبرة ، شرق إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر خاصة، لمراسل يمن شباب نت ، إن نائب مدير أمن مديرية السبرة المعين من الحوثيين، أنور الجرادي، قتل برصاص، أحد المواطنين في المديرية يدعى "محمد الجماعي".

وأشارت إلى أن الجماعي، اقتحم إدارة أمن المديرية وقام بقتل "الجرادي" وتسليم نفسه قبل أن يتم تصفيته لاحقاُ من مرافقين للقيادي الجرادي.

وتعود أسباب الحادثة، على خلفية قيام الجرادي، بالتستر على قتلة نجل الجماعي وتأمين الحماية لهم.

وفي حادثة أخرى قتل مسلح في المديرية برصاص مواطنين، بعد سرقته دارجة نارية لأحد أبناء المديرية.

وقالت المصادر بأن المسلح " سمير سعيد الحبيشي" ـ من أهالي منطقة الدخلة ـ بمديرية السبرة، قتل برصاص الأهالي بعد أن قام باستدراج سائق دارجة نارية يدعي "وحشي" وإطلاق النار عليه، وسرقة دراجته النارية.

وأضافت المصادر أن أقرباء صاحب الدراجة النارية، وعقب علمهم بحادثة السرقة، قاموا بملاحقة "الحبيشي" وإطلاق النار عليه ماأدى إلى مقتله بالقرب من جسر "صهبان" غرب المديرية.

وتشهد المحافظة الخاضعة للانقلابيين جرائم قتل يومية واحتراب مسلح بين عصابات مسلحة على علاقة بالحوثيين في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.

