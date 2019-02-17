شكرا لقرائتكم خبر عن سائق بالسعودية يدهس فتاة بعد التحرش بها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفع تحرش سائق فتاة في العقد الثاني من العمر في المملكة العربية السعودية إلى قيامها بالقفز من السيارة، هربًا من محاولاته، الأمر الذي عرضها لإصابات بليغة.

وحاولت الفتاة (22 عامًا) القفز من السيارة، بعد فشلها في مقاومة المتحرش، فتعرضت للدهس من قبل قائد المركبة، الذي يعمل على توصيل المشاوير لأهالي بلدة ضمد في منطقة جازان.

وكشف شقيق الفتاة، أن أخته ذهبت مع سائق يعمل على سيارته الخاصة، ومعروف لدى سكان بلدته بتوصيله للمشاوير، لشراء عشاء لوالدها المسن، وأثناء عودتها للمنزل اتجه بها إلى منطقة خالية من السكان، وحاول الاعتداء عليها لكنها قاومته وقامت بالقفز من المركبة، فقام بملاحقتها ودهسها.

وأوضح شقيقها: “بعد عدة ساعات تلقينا نبأ العثور عليها ملطخة بالدماء، حيث قام بدهسها على رأسها بعجلات المركبة، مما تسبب لها بجروح كبيرة”، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وأكد أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على السائق، وتم نقل شقيقته لتلقي العلاج في المستشفى.