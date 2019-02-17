شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل جريمة شنيعة في أحد مطاعم تعز ضحيتها طفل من وصاب (شاهد صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية، عن حادثة مروعة شهدها أحد مطاعم مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقالت المصادر إنه عُثر على طفل يبلغ من العمر 15 عاما مشنوقا داخل حمام مطعم كان يعمل فيه جوار جامع القرشي وسط مدينة تعز، في جريمة لاتزال دوافعها مجهولة.
المصادر قالت بأن الطفل محمد مهدي سالم قائد، من منطقة وصاب بمحافظة ذمار، وجد مشنوقا داخل حمام مطعم "أمواج حضرموت" للمندي، الساعة التاسعة والصف من صباح يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019، في ظروف غامضة.
وبحسب إفادة أصحاب المطعم فإننهم وجدوا الطفل محمد مشنوقا على ماسورة مياه في أحد حمامات المطعم. في حين تفيد المعلومات أن الماسورة التي وُجد محمد مشنوقا فيها، مرتفعة ولا يمكنه الوصول إليها بمفرده.
ونقلت المصادر عن والد الطفل أن القضية موجود حاليا في البحث الجنائي في منطقة صينه منذ أسبوع، وأن الجثة نقلت إلى مستشفى الروضة.
ويخشى والد الطفل أن يكون قد تعرض ولده للإغتصاب والقتل، مطالباً بكشف ملابسات القضية.
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