شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة 2 ديسمبر التابعة لطارق صالح تفاجئ مليشيات الحوثي بهذا الخبر بشأن "قبائل حجور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن أبطال حجور كسروا هجوما شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على القيم وان المعارك انتقلت إلى الطواية بعد أن شن مقاتلو حجور هجوما معاكسا وحققوا انتصارات مهمة.

وشارك طيران التحالف العربي بإسناد كثيف للهجمات البرية لمقاتلي قبائل حجور حيث استهدف بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي الإرهابية وتم تدمير دبابة بجوار بيت حطمان وأخرى غرب المندله وتستهدف.

كما قصف طيران التحالف تجمعات للمليشيا وثكنات في المجدل وشاطي والصابحي وكبدها خسائر فادحة.

وفي عذر قال الشيخ صالح بن سودة قائد المقاومة الشعبية في عذر إن الحوثي يعيش أخر رمق وإسقاط صعده سيكون من عمران وطالب بإسناد جوي وأسلحة مضادة للدروع وأدوية حيث يحتاج مقاتلوه إلى دواء وسلاح نوعي.

ودعا بن سودة قبائل حاشد إلى التحرك لإنهاء المشروع الإمامي وأكد أنه أن الآوان لدحر هذه الشرذمة وإنهاء العصر الإمامي الجديد وقال، "نحن عرب ولن نخرج من الحاضنة العربية مشيدا بدور طيران التحالف العربي في المعركة ".

وقال بن سودة: "لن يثنينا عن مقاومة هذا الكهنوت إلا النصر أو الشهادة وشكر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على الدور الذي يقومون به في اليمن ضد مليشيا الكهنوت".

وتحدثت مصادر مختلفة عن مصرع مدير أمن عمران أبو حسين العربجي وقائد الأمن المركزي وقائد قوات التدخل السريع في قصف بعدة غارات لطيران التحالف أمس الأول استهدفت تجمعات وآليات عسكرية للمليشيات الحوثية كانت تهاجم قبائل ذو سودة وذو نحزة في مديرية قفلة عذر.

فيما تتوارد معلومات عن مقتل فيصل جعمان محافظ عمران الموالي للمليشيات في الضربة الجوية نفسها.