تعز.. العثور على طفل مشنوقا في حمام أحد المطاعم وسط المدينة

في حادثة مروعة وأليمة، عُثر على طفل يبلغ من العمر 15 عاما مشنوقا داخل حمام مطعم كان يعمل فيه جوار جامع القرشي وسط مدينة تعز.



وأفادت مصادر مطلعة أن الطفل محمد مهدي سالم قائد، من منطقة وصاب بمحافظة ذمار، وجد مشنوقا داخل حمام مطعم "أمواج حضرموت" للمندي، الساعة التاسعة والصف من صباح يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019، في ظروف غامضة.



وأشارت المصادر المقربة من والد الضحية، إلى أن أصحاب المطعم أفادوا أنهم وجدوا الطفل محمد مشنوقا على ماسورة مياه في أحد حمامات المطعم. في حين تفيد المعلومات أن الماسورة التي وُجد محمد مشنوقا فيها، مرتفعة ولا يمكنه الوصول إليها بمفرده.



ونقلت المصادر عن والد الطفل أن القضية موجود حاليا في البحث الجنائي في منطقة صينه منذ أسبوع، وأن الجثة نقلت إلى مستشفى الروضة.



وأضافت أن أحد ضباط البحث الجنائي طلب من والد الضحية التنازل عن القضية باعتبارها حادثة عرضية. في حين يشك الوالد أن أبنه قد يكون تعرض للاغتصاب، ويطالب بإخضاع الجثة للفحص الجنائي.



وناشد أهالي الضحية محافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان ومدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي والمنظمات الحقوقية والإنسانية سرعة التدخل لمنع إغلاق ملف القضية قبل استكمال التحقيق فيها حتى تتبين الحقيقة كاملة وإحالة القضية إلى القضاء لمعاقبة الجناة.

يذكر أن أسرة الطفل محمد تمر بظروف معيشية صعبة، ما أضطره إلى العمل لجني المال وخدمة أسرته، كما هو حال الكثير من الأطفال، نتيجة الحرب الكارثية التي ضربت البلاد منذ إنقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية قبل أربع سنوات. وتمر محافظة تعز، بشكل خاص، بحصار مفروض عليها من الميليشيات منذ بداية الحرب.

