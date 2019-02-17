شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة من مشائخ رداع بالبيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي الانقلابية اختطفت ثلاثة من مشائخ قبيلة “عباس”، بمديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء.

وبحسب المصادر، فإن من بين المختطفين شيخ الضمان “حسين علي طالب العباسي”، مؤكدة أن المليشيا الحوثية أشعلت فتنة الثأر بين قبيلتي “عباس” و “ريام”، بهدف استهداف الأولى.

وقال مصدر محلي: “الحرب القبلية بين قبيلتي “عباس” و”ريام” والثأرات بينهما، كانت قد انتهت بين الطرفين، قبل سيطرة الحوثيين على محافظة البيضاء بفترة طويلة؛ غير أن قبيلة ريام فجرت الحرب في بداية سيطرة الحوثيين؛ ليسقط قتيلين من الطرفين، وأربعة قتلى مؤخرا وعدد من الجرحى”.