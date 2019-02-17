شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية والسفير الفرنسي يبحثان ملف الإعمار في اليمن (لهذا السبب) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بحث مستشار رئيس الجمهورية لشؤون اعادة الإعمار المهندس سيف الشريف ، اليوم ، مع السفير الفرسي لدى اليمن كريستيان تيستو ،ملف إعادة الإعمار في اليمن ومعالجة آثار الحرب التي شنتها ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على اليمنيين منذ العام 2014.
وناقش الشريف مع السفير الفرنسي تصور الخطة و الاطار العام لإعادة الاعمار التي تشمل جميع محافظات الجمهورية، وكذلك الرؤية الاستراتيجية لملف الاعمار بمحاوره المختلفة و بما يعزز من حضور الدولة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وتنشيط عجلة التنمية.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية ،أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يولي ملف إعادة الإعمار أولوية كبيرة..مشيراً إلى اهمية تبادل وجهات النظر مع الدول الداعمة للإعمار في اليمن.
من جانبه اكد السفير الفرنسي اهمية طرح برنامج الاعمار بصورته الشاملة التي تمثل مرحلة متقدمة يسهم في احلال السلم وإزالة ما خلفته الحرب من دمار.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار رئيس الجمهورية والسفير الفرنسي يبحثان ملف الإعمار في اليمن (لهذا السبب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.