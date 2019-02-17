شكرا لقرائتكم خبر عن وسط فوضى عارمة : اندلاع اشتباكات بالأيدي بين قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت .. أسمائهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم موقع هناعدن من مصادره الخاصة ان حدوث اشتباكات بالأيدي بين قيادات تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا.

وقال المصدر ل " هناعدن " أن الاشتباكات اندلعت بين المتمرد أحمد سعيد بن بريك رئيس بما يسمى الجمعية الوطنية وبين قيادي آخر يدعى علي الكثيري.

وتابع قائلا إن علي الكثيري قام برشق بن بريك بقارورة ماء وهو ما أدى إلى نزول بن بريك من المنصة وقيامه برشق الكثيري بقارورة عصير.

ولم يوضح اكثر عن سبب اندلاع الاشتباكات .

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