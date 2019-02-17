شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية جنوبية: الشماليون فقدوا السيطرة على الإعلام من عدن فلجأوا لهذه الحيلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت إعلامية جنوبية أن الجنوبيين استطاعوا أن يسيطروا على وسائل الإعلام العربية والعالمية وبسط النفوذ الشمالي عليها بعد سنوات من الاستحواذ .

وأشارت الإعلامية الجنوبية رندا عكبور في تصريح لها، إلى أن الإعلاميين الشماليين فقدوا السيطرة على وسائل الإعلام العربية والعالمية في عدن فلجأوا للسيطرة على منظمات المجتمع المدني.

وقالت رندا عكبور إن الشماليين سيطروا على منظمات المجتمع المدني بعدن فيما أبناء الجنوب لا يجدون فرص للعمل في هذه المنظمات، متسائلة عن الأسباب التي مكنت الشماليين من المنظمات دون الجنوبيين ؟.