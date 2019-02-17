شاهد.. أمن مأرب يكتشف حيلة جديدة يستخدمها مهربو المشتقات النفطية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب من اكتشاف طريقة جديدة يستخدمها تجار السوق السوداء لتهريب المشتقات النفطية من المحافظة.

وقالت الصحفي علي عويضة إن نقطة تابعة لقوات الأمن في مفرق بن حيدر من ضبط شحنة من المشتقات النفطية عبارة عن 3 ألف لتر ديزل، داخل وايت ماء، مكتوب عليه للتمويه من الخارج (مياه صالحة للشرب).

وأوضح إن هذه الكمية صرفت بحسب فاتورة الشراء من محطة شركة النفط رقم (1)، دون أي توضيح لمن خصصت هذه الكمية.

وأضاف : يكمن الفساد في هذه القضية في أن الشركة تقوم بتصريف المشتقات وعلى رأسها الديزل لتجار السوق السوداء، فيما يعاني المواطن في مأرب من شح هذه المادة.

وأشار إلى أنه قبل أيام كنت أتناقش مع مسؤول في شركة النفط حول حرمان أبناء المنطقة من مادة الديزل وخصوصا المزارعين، مع توفره في المصافي وفي السوق السوداء، وأشار المسؤول إلى أنه لا يتم منح أي كمية إلا باوامر من مدير المديرية، وبعدها بساعات نتفاجأ بضبط هذه الكمية.

وألمح في سياق حديثه .. احتفاظا بحق الرد تواصلت مع المسؤول نفسه (حفظ الله الحداد) وأفاد بأنه لم يتم منح أي شخص كمية إلا أحد الوكلاء في مديرية مدغل، وهي 3 ألف لتر، لكن طريق الوايت المضبوط كان متجه إلى مفرق حريب وليس إلى مديرية مدغل، وحتى إن كانت لوكيل فالمفروض أن يتم القطع له كمية من صافر وليس من محطة شركة النفط.

