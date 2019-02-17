الرئيس هادي يتسلم أوراق إعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة .. صور

تسلم رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، أوراق إعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدى اليمن، وذلك حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

وتسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سفراء جمهورية الفلبين عدنان أولنتو ،وجمهورية ايرلندا جون جيرارد ماكوري ، وجمهورية التشيك يوراري كوديلكا،وجمهورية فنلندا أنتي روتفوروي ،وجمهورية تركيا فاروق بوز غوز.

وعقب تسلم أوراق الاعتماد، التقى الرئيس هادي بالسفراء الجدد كلاً على حده مرحباً بهم ومؤكداً على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيل للاضطلاع بمهامهم وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلادنا وبلدانهم.

وقدم الرئيس هادي للسفراء صورة موجزة لمجمل الأوضاع التي تمر بها اليمن وشهدتها منذ مسار عملية التحول وعقد مؤتمر الحوار الوطني وما أفرزه من مخرجات توافقيه ارتضاها الشعب اليمني سبيلاً لبناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد وبدعم ومساندة من المجتمع الدولي.

وحمل الرئيس السفراء نقل تحياته الى قادة ورؤساء بلدانهم..متمنياً للعلاقات المشتركة مزيداً من التطور والتعاون في شتى المجالات.

من جانبهم عبر السفراء المعتمدين عن سرورهم بتقديم أوراق اعتمادهم الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..ناقلين لفخامته تحيات رؤساء بلدانهم..مؤكدين مواقف بلدانهم الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في إطار التعاون المشترك من خلال المساندة والتصويت المتبادلة في التجمعات والمحافل الدولية.

حضر اللقاء ومراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية خالد اليماني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.