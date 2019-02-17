الوزير عطية يعلن الشروع في التسجيل ببرنامج الحج لهذا العام

أعلنت بعثة الحج اليمنية ،اليوم ،بمكة المكرمة، بدء تسجيل ضيوف الرحمن من الحجاج اليمنيين لموسم حج هذا العام الجاري ١٤٤٠ هجرية.

وأشاد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، بدور القطاع الخاص، وما يقدمه من دور كبير في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وفقا للخطط والشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة.

ولفت إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية في تفويج أكثر من ٢٢٠ ألف معتمر أكملوا أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، مثمناً دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووزارة الحج السعودية، لتذليلهم الصعاب أمام المواطن اليمني سواء فيما يتعلق بالعمرة أو الحج، والتعاون الكبير والمثمر على كل المستويات والأصعدة.

من جانبه أكد رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة حسين الخولاني إلى أهمية استمرار التنسيق والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتنعكس هذه العلاقة على مستوى خدمات الحجاج والمعتمرين.