هادي يشيد بالمواقف الوطنية لمحافظ لحج اللواء الركن احمد التركي

استقبل الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ، اليوم ، محافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد عبدالله التركي بعد تماثله للشفاء واستئناف ممارسة مهامه الوطنية في قيادة المحافظة.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أشاد الرئيس بالمواقف الوطنية لمحافظ لحج ألتي آمن بها وقدم التضحيات في سبيلها مع رفاق دربه من حماة الوطن وابناء الشعب اليمني الميامين لعودة الوطن آمناً مستقراً وتطهير ترابه من درن المليشيا الحوثية الإيرانية الانقلابية.

وثمن رئيس الجمهورية تلك المواقف..متمنياً لمحافظ لحج التوفيق والنجاح في مهامه لخدمة أبناء المحافظة وتقديم كل ما أمكن للارتقاء بحياة المواطن المعيشية وتحقيق الاستقرار التنموي والأمني.

من جانبه عبر محافظ لحج عن سروره بهذا اللقاء..مشيداً بمواقف فخامة الرئيس الإنسانية والوطنية تجاه ابناء شعبه وقياداته الوطنية المختلفة..مثمناً توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ عدداً من المشاريع الاستثمارية بالمحافظة في قطاعات الكهرباء والبنى التحتية وجامعة لحج.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.