مارتن غريفيث يزور صنعاء للمرة الثانية

وصل المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد إلى صنعاء في زيارة هي الثانية خلال أسبوع لمقابلة قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية.

وتأتي زيارة غريفيث إلى صنعاء بعد ساعة من رفض مليشيات الحوثي الانقلابية مقترح رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة «لوليسغارد» بشأن مراحل الانسحاب من المدينة بعد يوم من موافقتهم عليه.

وعقدت لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، أمس السبت، اجتماعها الأول داخل مدينة الحديدة منذ تعيين الجنرال مايكل لوليسغارد رئيساً للجنة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع برئاسة لوليسغارد يُعقد في منطقة سيطرة المليشيا الحوثية في فندق تاج أوسان، ويعد الاجتماع الأول داخل المدينة بعد اجتماعات السفينة الأممية قبالة سواحل الحديدة.

وكان لوليسغارد قدم مقترحات للمضي في تنفيذ الانسحاب من الموانئ وإعادة الانتشار وفتح ممرات إنسانية على أن يتلقى الردود عليها عند استئناف الاجتماعات.

وتم تعيين مايكل لوليسغارد رئيسا لبعثة المراقبين في الحديدة اليمنية بدلا من باتريك كاميرت في أوائل الشهر الجاري.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد اختار الجنرال الدنماركي المتقاعد، مايكل لوليسغارد، ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن، باتريك كاميرت.