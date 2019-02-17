عاجل.. الجيش يقترب من سوق المشهد ويحرر الطاحون بالكامل في الضالع

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، اليوم الأحد، بأن الجيش والمقاومة حققا انتصارات جديدة في جبهة الحشاء.

ووفق مصادر "الخليج 365"، فإن "الجيش الوطني والمقاومه اقتربا من سوق المشهد الواقع بين مديرية الحشاء

والسبره محافظة إب.

وذكرت مصادر في جبهه دمت مريس جبن، بأن القوات بقيادة اركان حرب اللواء 83 مدفعية العقيد.فضل النميري وعمليات اللواء 83 مدفعية تحررت،الطاحون بالكامل وتأمينه.

وكان مصدر ميداني بالمقاومة الشعبية بالحشاء أكد أنها مسنودة باللواء 83مدفعية سيطرت على تباب قرية الزقما والممطار والحدادية ولكام العيهك ووادي الحجف والمردم .

وبين اغتنام معدل وثلاثه كلاشنكوف .والسيطره على حبيل الخضراء والتقدم باتجاه السحبين و تم السيطرةعلى التباب في منطقة السحبين.