شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مؤتمري:الحوثيون يحشدون ضد قبائل حجور وألوية الشرعية ترفض التحرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ان جماعة الحوثي تحشد مقاتليها ضد قبائل حجور التي انتفضت ضدهم في محافظة حجة وسط صمت من قبل الوية الحكومة الشرعية .

وقال القيادي المؤتمري كامل الخوذاني ان الحوثيين يحشدوا اليوم مقاتليهم بمسمى مسيرة لرفض مؤتمر وارسوا مؤكدا ان حقيقة المسيرة هي الحشد ضد قبائل حجور التي تمكنت من طرد المليشيات من مناطق في محافظة حجة .

وأكد الخوذاني ان الجماعة الانقلابية تحشد مقاتليها ضد القبائل فيما الالوية العسكرية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي لم تتحرك لمساندة القبائل وترفض التقدم .