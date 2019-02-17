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بهذا السعر يباع الدولار والريال السعودي صباح اليوم في محلات الصرافة (أسعار الصرف)

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عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن)صباح اليوم الأحد  الموافق 17فبراير 2019م

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء| 605 البيع | 610

الريال السعودي : شراء| 159.5البيع | 160.5

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أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي : شراء| 610البيع | 615

الريال السعودي : شراء 160البيع | 162

 

تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.

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