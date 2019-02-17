"سلمان للإغاثة" يواصل تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة بمديرية خور مكسر بعدن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة الهادفة إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم تأهيل الخط الساحلي لمديرية خور مكسر.

وطبقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، يستفيد من المشروع 80 فرداً من العاطلين عن العمل بصورة مباشرة و 400 فرد بصورة غير مباشرة، بالإضافة إلى 5 مشرفين فنيين.

يشار إلى أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسة هي قطاع مشروعات كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يخدم 3,750 مستفيدا بصورة مباشرة و أكثر من 18,750 مستفيدًا بصورة غير مباشرة.

يذكر أن مركز الملك سلمان قدم مساعدات متنوعة في مختلف المحافظات اليمنية المحررة والواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية منذ بداية الحرب.