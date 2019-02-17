الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثة إلى أهالي مديرية أحور

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة تحمل مساعدات غذائية إلى سكان مديرية أحور بمحافظة أبين، وذلك استمراراً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات إلى أهالي المناطق المحررة .

وأعرب عوض أبوبكر السعيدي، رئيس لجنة التخطيط بمديرية أحور، عن شكره وتقديره للجهود التي يقدمها فريق الهلال الأحمر الإماراتي لإيصال المساعدات إلى الشعب اليمني في المحافظات كافة، مشيراً إلى أن هذه المساعدات الإغاثية المقدمة لأبناء المديرية ليست الأولى، فقد تم إرسال العديد من القوافل الإغاثية إلى المديرية، ووصل خيرها إلى سكان المديرية والقرى المجاورة لها.

من جانبه، قال خالد إبراهيم، منسق المنظمات الإغاثية بمحافظة أبين، إن دولة الإمارات تقدم الكثير من المساعدات للشعب اليمني في جميع الجوانب؛ كالمشاريع والقوافل الإغاثية، عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر، الذي وصل إلى جبال وسهول وسواحل محافظة أبين، حاملاً راية الخير والعطاء لأبناء تلك المناطق.

وتعد مديرية أحور من المديريات النائية التي حرمت من الخدمات الأساسية منذ عقود، وذلك بسبب انتشار الجماعات الإرهابية وغياب الأجهزة الأمنية في السنوات الماضية؛ حيث تنعم المديرية حالياً بالأمن والاستقرار، وذلك نتيجة الجهود التي تبذلها قوات الحزام الأمني بدعم سخي من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.