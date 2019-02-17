شكرا لقرائتكم خبر عن قوات العمالقة تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة بجبهة البرح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كبدت قوات ألوية العمالقة بقيادة القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي وبإسناد من قوات التحالف العربي مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد . وأفادت مصادر ميدانية أن قوات ألوية العمالقة وقوات اللواء 20 خاضت إشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي في جبهة البرح ، وأدت إلى سقوط أكثر من 40 بين قتيل وجريح من عناصر المليشيات الحوثية .

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