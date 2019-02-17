شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ”التحالف” ينشر فيديو من الجو يظهر مساندته لقبائل حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية مقطع فيديو يظهر عمليات عسكرية جوية استهدف فيها مواقع الميليشيا الحوثية المدعومة ، تمكنت خلالها من تدمير أسلحة ومعدات متنوعة.

وقال التحالف ان العمليات الجوية تأتي لمساندة قبائل حجور التي تواصل حماية أراضيها من مليشيا الحوثي الإرهابية، فيما كشف الفيديو عن دقة الضربات والمعلومات الاستخباراتية لدى التحالف.

وفي نفس السياق قالت مصادر ميدانية ان أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية لقي مصرعهم، السبت، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات لتحالف دعم الشرعية في حجة شمال غربي اليمن.