شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان اتفاق بين المؤتمر والإصلاح ودعوة مشتركة حول حجور "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت الكتل البرلمانية، إلى مساندة أبناء قبائل حجور الأبية بمحافظة حجة "للتصدي للهجوم الحوثي الإيراني"، واتهمت الأمم المتحدة بالتساهل مع المليشيات الحوثية.

ودعت الكتل البرلمانية الحكومة والتحالف العربي إلى مساندة أبناء حجور ودعمهم في التصدي لهذه العصابات الإجرامية وفك الحصار المفروض عليهم من قبل مليشيا الإرهاب الحوثية كواجب دستوري وشرعي.

وادان بيان صادر، السبت، عن الكتل البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري، والعدالة والبناء، والتضامن الوطني، والأحرار، والمستقلين، الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في منطقة حجور بمحافظة حجة.

ودعا "الحكومة إلى تكثيف اتصالاتها بالدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، والمطالبة بتدخل الجميع للضغط على الميليشيا الحوثية وداعميها الدوليين لإيقاف الحملة الجائرة على قبائل حجور الأبية، ومساندة أبناء حجة للتصدي للهجوم الحوثي الإيراني."

وقالت الكتل البرلمانية بمجلس النواب، إنها تتابع بقلق بالغ ما ترتكبه مليشيا الحوثي الإرهابية من جرائم بحق المواطنين الأبرياء من نساء وأطفال في منطقة حجور بمحافظة حجة، وما تقوم به المليشيا الحوثية باستهداف القرى والأماكن المأهولة بالسكان وتقصفها بالدبابات والمدفعية ومختلف الأسلحة الفتاكة.

مؤكداً، البيان، حق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم.

كما دعا الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث، لإدانة هذا العمل الإجرامي، وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي بالتوقف عن حربها وإجرامها بحق أبناء الشعب اليمني.

وقالت الكتل البرلمانية، "ما كان للحوثيين أن يستمروا في حربهم على اليمنيين وتدمير مقومات البلد لولا التساهل الحاصل من قبل الأمم المتحدة مع هذه العصابات الإجرامية التي أدمنت الخراب وترفض كل مبادرات السلام".

وأضاف البيان "إن تنصل المليشيا الحوثية الانقلابية عن تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بانسحابها من الحديدة وموانئها وتسليمها للسلطة الشرعية وكذا تنصلها عن تنفيذ اتفاق إطلاق المعتقلين، دليل واضح وصريح على رفضهم للسلام وإصرارهم على الحرب والدمار".