شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انقلاب جديد على الحوثي في الجوف وانفجار حرب شرسة بين قيادات المليشيات وسقوط قتلى وجرحى "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتدم الصراع بين قيادات مليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران، السبت 16 فبراير 2019، في محافظة الجوف، على خلفية تقاسم النفوذ والجبايات التي تفرضها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال مصدر محلي، إن اشتباكات عنيفة نشبت في مديرية المطمة، بين مليشيات الحوثي ومسلحين آخرين يتبعون القيادي الحوثي المدعو "صالح ردمان" المعين من قبل المليشيات محافظاً للمحافظة.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات الحوثية البينية جاءت على خلفية تقاسم النفوذ والإتاوات التي تفرضها المليشيات على المواطنين والتجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن العديد من الجرحى في صفوف الطرفين، لافتاً إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة.