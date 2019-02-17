شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة لفنان اليمن الكبير" ايوب طارش " وهو يعمل في حراثة الأرض تشعل مواقع التوصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان البمني الكبير ايوب طارش وهو يعمل في حراثة الأرض الزراعية.

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