شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : عملية نوعية وكمين محكم يودي بحياة 10 مسؤولين حوثيين من العيار الثقيل (الأسماء والتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

افادت مصادر قبلية اليوم السبت بمقتل قيادات حوثية بارزة في كمين وقصف جوي عنيف استهدف تعزيزات في (قفلة عذر) التابعة لمحافظة عمران كانت في طريقها الى (حجور) في حجة .

وقالت المصادر «ان أكثر من 12 غارة جوية، وكمين محكم لرجال القبائل استهدفا ليلة امس تعزيزات عسكرية حوثية في عذر بعمران ، وخلفا عشرات القتلى من الحوثيين» .

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واكدت «ان من بين القتلى 10 من القيادات الحوثية البارزة ‏بينهم قائد الامن المركزي في محافظة عمران المعين من قبل الحوثيين واسمه شرف الدين ابومحمد الحمزي ، والعميد "دغفل" قائد قوات التدخل السريع ، فيما تعرض مدير امن محافظة عمران العميد ركن عبدالله العريجي لاصابات بالغة» .

كما لقي القيادي الحوثي عماد ناجي القاولي النمراني مصرعه مع مرافقية بغارة جوية في قفلة عذر ايضا.

وليل امس الجمعة نشرت وسائل اعلام محلية اخبارا - لم يتم تأكيدها - تحدثت عن مقتل محافظ عمران المعين من الحوثيين فيصل جمعان مع مدير امن المحافظة ، في مواجهات مع ابناء قبائل حجور.