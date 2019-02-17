شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات طارئة من عمران و"حجور".. غارات جوية هي الإعنف وكمين محكم يحصدان عشرات القتلى الحوثيين بينهم قيادات كبيرة – (الأسماء + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

افادت مصادر قبلية اليوم السبت بمقتل قيادات حوثية بارزة في كمين وقصف جوي عنيف استهدف تعزيزات في (قفلة عذر) التابعة لمحافظة عمران كانت في طريقها الى (حجور) في حجة.

وقالت المصادر ان أكثر من 12 غارة جوية، وكمين محكم لرجال القبائل استهدفا تعزيزات عسكرية حوثية في عذر بعمران، خلفا عشرات القتلى من الحوثيين.»

واكدت ان من بين القتلى 10 من القيادات الحوثية البارزة ‏بينهم قائد الامن المركزي في محافظة عمران المعين من قبل الحوثيين واسمه شرف الدين ابومحمد الحمزي، والعميد "دغفل" قائد قوات التدخل السري"ع ، فيما تعرض مدير امن محافظة عمران العميد ركن عبدالله العريجي لاصابات بالغة.

كما لقي القيادي الحوثي عماد ناجي القاولي النمراني مصرعه مع مرافقية بغارة جوية في قفلة عذر أيضا.

وليل امس الجمعة نشرت وسائل اعلامية محلية اخبارا - لم يتم تأكيدها - تحدثت عن مقتل محافظ عمران المعين من الحوثيين فيصل جمعان مع مدير امن المحافظة ، في مواجهات مع ابناء قبائل حجور.