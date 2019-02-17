شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع تشتغل من جديد.. معارك ضارية بين قوات الجيش والمتمردين الحوثيين في دمت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت الاشتباكات العنيفة، فجر اليوم السبت، بين قوات الجيش الوطني من جهة ومسلحي جماعة الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، في منطقة الحقب جنوب مدينة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وبحسب مصادر عسكرية، فأن المتمردين الحوثيين الحوثيين شنوا هجوماً مسنوداً بالمدفعية الثقيلة، من مختلف المحاور على مواقع القوات الحكومية، وقصفوا بالأسلحة الثقيلة قرى محقن والعرفاف وبيت اليزيدي.



وأفاد المصادر، بأن قذائف المدفعية والدبابات دوّت لساعات طويلة حتى ساعات الصباح.



في المقابل أشارت المصادر ذاتها، أن قوات الجيش الوطني شنوا هجوماً مضاداً وقصفت مواقع وتجمعات مسلحي جماعة الحوثيين في مناطق الحقب وخارم وثعيل.



ووفق سكان محليون فإن القصف تسبب في حالة من الرعب في المنطقة، إذ أنه الأعنف منذ بدء المعارك في المنطقة.



وتجددت المعارك جنوب دمت، بالتزامن مع معارك شرسة تدور بين الطرفين منذ أكثر من أسبوع في منطقة الحشا بالضالع، وتفصل بين المنطقتين مسافة تُقدر بنحو 40 كيلومتراً من الجبال.



وتمكنت القوات الحكومية من استعادة عدد من المواقع الهامة في مديرية الحشا بمحافظة الضالع إثر مواجهات عنيفة ظهر اليوم الجمعة.



واندلعت ظهر الجمعة مواجهات الجمعة بين مجاميع من المقاومة الشعبية والجيش الحكومي وبين مليشيات الحوثيين انتهت بسيطرة المقاومة الشعبي والجيش الموالي للحكومة على قرى "الزقما" و"الممطار" و"الحدادية" و"الكام" و"وادي الجحف".



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