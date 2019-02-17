شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو القيادي المقرب من عائلة ”صالح” الذي قام الحوثيون اليوم بتصفيته داخل منزله في ”سنحان”..؟ (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت مليشيا الحوثي ، بتصفية أحد عناصرها ومن أبرز الموالين لها في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء. وقال مصدر محلي "إن مليشيا الحوثي قامت بتصفية المدعو هادي الحشيش "أبو إبراهيم" في منزله الكائن بمنطقة شعسان بمديرية سنحان".

وأوضح المصدر أن الصريع تلقى اتصالاً هاتفياً بوجود ألغام في منزله، وعليه أن يخرج أولاده من المنزل، وفور وصوله المنزل فتح البوابة لينفجر اللغم ويسقط صريعاً على الفور. وأضاف المصدر إن المليشيا بدأت بتصفية العناصر المتحوثة التي تشك في ولائها.

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