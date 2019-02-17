شكرا لقرائتكم خبر عن "اردوغان " يوجه اقوى تهديد للمملكة ويحدد خطوات حاسمة بقضية مقتل خاشقجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عزم بلاده إحالة قضية اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” لمحكمة دولية.

وأكد أردوغان في مقابلة مع محطة خبر التلفزيونية أن تركيا، لم تقدم كل ما لديها من أدلة ووثائق في ما يتعلق بمقتل خاشقجي، وأضاف أن أنقرة سترسل وثائق ومعلومات بشأن القضية إلى السلطات التي ستقوم بالمحاكمة.

وتوقع الرئيس التركي أن تدعم الولايات المتحدة التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال إن المخابرات الأمريكية لم تضغط بالشكل الكافي فيما يتعلق بقضية خاشقجي.

واتهم السعودية بالمماطلة في محاكمة قتلة خاشقجي وهي لم تجر أي محاكمة حتى الآن، وأوضح أن أحد أفراد فريق الإعدام يقول في التسجيل الصوتي إنه خبير في تقطيع جسد الإنسان وفهمنا أنه طبيب شرعي، وذكر أن مسؤول المخابرات السعودية أصيب بالدهشة حين استمع للتسجيلات الصوتية الخاصة بقتل خاشقجي.



