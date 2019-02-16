بطولة وادي حضرموت: اتحاد سيئون يثخن مرمى الشعلة بخماسية نظيفة

اثخن فريق اتحاد سيئون شباك مرمى فريق الشعلة بعرض آل مخاشن بخمسة اهداف نظيفة في بطولة كأس فرع قدم حضرموت الوادي والصحراء.

وجاء الفوز في المباراة التي جمعته عصر اليوم على ارضية ملعب الشهيد جواس بسيئون ضمن البطولة التنشيطية لكرة القدم لأندية حضرموت الوادي التي نظمها اتحاد كرة القدم بحضرموت الوادي والصحراء في جولتها الرابعة , وبتلك النتيجة يواصل الاتحاد انتصاراته بينما الشعلة يتلقى اول خسارة له في البطولة والتي نظامها خروج المغلوب مرتين، وفقاً للإعلامي جمعان دويل.

وكان شوط المباراة الاول متكافئا بين الفريقين برغم تقدم الاتحاد بهدف جاء في الدقيقة 35 بقدم مهاجمه ادهم شهيم النوبي وكاد الشعلة ان يسجل هدف السبق في الدقيقة العشرين عندما ارتقى احد مهاجميه بعد استلامه كرة عرضية ليسددها برأسه الى فوق عارضة مرمى الاتحاد .

في شوط المباراة الثاني سيطر الاتحاد على مجريات اللعب لاسيما في منتصف الملعب بينما تراجع مستوى اداء لاعبي الشعلة والاعتماد على الهجمات المرتدة ولكن الاتحاد من خلال هندسة وسط ميدانه وتناقل الكرات البينية الجميلة والكرات الطويلة معتمدا على سرعة مهاجميه استطاع ان يسجل اربعة اهداف.

في الدقيقة 9 بقدم عدنان خيرالله النوبي وفي الدقيقة 25 بقدم محمد احمد باكثير وفي الدقيقة 32 بقدم ماجسترو الفريق وصانع العابه رشاد النوبي واختتم مهرجان الاهداف لاعبه يوسف امين بلحصين في الدقيقة 42 بالهدف الرابع والخامس في المباراة , فيما اضاع لاعبي الاتحاد اهداف محققة اخرى ولكن لعدم تمركز لاعبي الهجوم لاستقبال الكرات العرضية والتسرع وعدم التركيز في التسديد لينهي حكم المباراة صافرة النهاية بفوز مستحق للاتحاد بخمسة اهداف نظيفة ونظيفة باللعب النظيف بين الفريقين التي لم يخرج مسعفي المباراة الى ارضية الملعب غير مرة واحدة في آخر دقيقة من عمر المباراة لإصابة لاعب الاتحاد بشد عضلي .

ادار المباراة باقتدار الحكم في الساحة كرامة عوض باعوضان وساعداه على الخطوط عبدالرحمن سالم علوان و انور عمر باحارثة والحكم الرابع صالح محمد باغوث , راقب المباراة إداريا سعيد باشعيب ومقيّما للحكام شكري باشعيب .